OCDE fala em progresso no processo de acessão do Brasil

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) relatou progresso no processo de acessão do Brasil, além de outros países como Bulgária, Croácia, Peru e Romênia, em comunicado sobre a reunião ministerial.

“Continuamos nossa colaboração com parceiros-chave e outros, inclusive por meio de programas regionais e nacionais, bem como sua adesão aos padrões da OCDE”, disse a organização, enfatizando “a importância do multilateralismo e da união para enfrentar os desafios globais e ir além de nossos membros atuais”.

A reunião teve como tema “garantindo um futuro resiliente: valores compartilhados e parcerias globais” e foi encabeçada pelo Reino Unido na presidência, com a Costa Rica e a Nova Zelândia na posição de vice-presidentes. O encontro também reafirmou os valores da comunidade, como na Declaração de Visão de 2021, além de diversidade e inclusão, e condenou a invasão da Rússia à Ucrânia mais uma vez.

A instituição também destacou a importância de uma reforma tributária no sistema internacional e seu papel vital na entrega de uma economia com zero emissões de carbono. Outro ponto levantado foi o compromisso no Acordo de Paris, inclusive por meio da entrega do Pacto Climático de Glasgow e do Plano de Implementação de Sharm el-Sheikh. “Esperamos um resultado ambicioso e bem-sucedido da COP 28”, afirmou a OCDE.