Objetivo é maximizar disponibilidade de recursos às pessoas, diz Banco Mundial

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, reforçou nesta terça-feira que o objetivo da entidade é maximizar a disponibilidade de recursos às pessoas, garantindo liquidez no sistema financeiro. Nas suas considerações iniciais em painel que mediou nesta terça-feira dentro da chamada Reunião de Primavera, com participação da secretária do Tesouro, Janet Yellen, e da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, Malpass lembrou medidas já costuradas pelo Banco Mundial para chegar a tal objetivo, como a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI, na sigla em inglês).

A DSSI é uma iniciativa do grupo que reúne as 20 maiores economias do globo (G-20), do qual o Brasil também participa, que possibilitou que muitos países pobres pudessem interromper pagamentos de dívida durante a crise trazida pela pandemia de covid-19.

Malpass também reforçou que o Banco Mundial deve avançar em projetos de combate às mudanças climáticas, com aumento da concessão de crédito a iniciativas sustentáveis.