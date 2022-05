O segredo das vendas online

Por Amanda Mastrorosa - Seven PR

Um segredo que todos querem descobrir: como conseguir alcançar grandes resultados vendendo pela internet? Em tempos de pandemia muitos comércios físicos fecharam, mas engana-se quem pensa que eles podem ter perdido o seu negócio, a verdade é que muitos foram para o online.

Dados apresentados pelo IBGE mostram que no ano passado 82,7% dos domicílios brasileiros tiveram acesso à internet. Com tantas pessoas conectadas às redes sociais e aplicativos de comunicação, o lojista por meio de estratégias de anúncios e divulgação consegue mostrar a sua loja online ou o seu produto fazendo com o que o seu negócio fique mais visível, afinal quem não é visto, não é lembrado.

Uma das estratégias mais eficientes é a união entre o espaço físico e o online, devido ao cliente já ter frequentado a loja e conhecer a qualidade do produto ou, seja ele já sabe que não irá se decepcionar com a compra, então utilizará a plataforma online para verificar outras variedades e poderá comprar por lá mesmo, sendo possível também ter mais feedbacks consistentes, além de gerar eficiência na operação diária.

O lojista também não pode esquecer de investir na qualidade do produto, pois a experiência do que ele vende e o atendimento precisam despertar no cliente a vontade de voltar.

Na venda online é preciso ter consciência de que quanto mais eu entregar um produto que atenda as necessidades do cliente, mais eu o terei fidelizado ao meu negócio. Eu preciso conhecê-lo, entender o que ele precisa. Para isso, tenho que analisar o seu perfil de compras. Caso o meu cliente adquira constantemente roupas claras, por exemplo, esse é um indicativo do que ele vai querer na próxima compra.

Outro ponto que não pode ser esquecido pelo lojista é a atenção à solução de problemas. Por mais que você esteja atento a tudo, por mais que se empenhe em oferecer o melhor, eles existem e podem ocorrer. O modo como você os resolve será seu diferencial. Para isso, seu time de profissionais precisa estar engajado, precisa “vestir a camisa”. Este será o primeiro passo para oferecer um atendimento diferenciado. Aqui o atendimento receptivo e a solução do que não deu certo devem sempre ser a meta. Você não terá prejuízo quando resolver o problema, ainda que naquele momento isso signifique um gasto extra, pois se isso acontecer, amanhã ou depois você terá grandes chances de receber um novo pedido desse cliente.

Hoje muitas marcas, principalmente as menores, não têm toda a infraestrutura para extrair o melhor das vendas online. Por isso, precisam se aliar a plataformas de vendas que lhes ofereçam todo esse apoio, que inclui propaganda, controle de estoque, entrega de produtos, análise constante da evolução do negócio, exposição de produtos etc. O lojista deve se preocupar em produzir bem e atender bem.