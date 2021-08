O que pode ou não ter em um site jurídico

Como todo bom profissional do mundo atual, bons advogados fazem questão de garantir sua presença digital, mas, como se sabe, no âmbito jurídico algumas condições impostas pela Ordem dos Advogados – OAB devem ser observadas para quem busca atuar no marketing jurídico. Entre as condutas permitidas ou não pela OAB, vale destacar algumas.

A promoção de consultas jurídicas não oneradas e até mesmo advocacia pro bono são vetadas.

A divulgação em espaços físicos de locais públicos como muros, paredes e até mesmo a parte de trás do ônibus, por exemplo, entram na lista de publicidades não permitidas. O mesmo vale para canais de televisão e rádio.

A divulgação em veículos especializados é permitida, desde que constem apenas as informações do advogado, escritório, e sua área de atuação

O código de ética da OAB alerta sobre o uso de matérias que buscam chamar a atenção para persuadir um eventual cliente. É permitida apenas a publicidade que busca levar ao público dados verdadeiros e objetivos sobre os serviços de advocacia que se pretende prestar.

Sobre a identidade visual, a utilização de logotipos e fotografias são permitidos, desde que siga uma linha mais sóbria, com cores neutras, por exemplo. Cores extravagantes ou estampas estranhas ao mundo jurídico não são permitidas.

Sites e blogs para escritórios de advocacia são permitidos, assim como o uso das redes sociais. A divulgação de títulos, prêmios e qualificações profissionais também estão liberadas.

Para atingir mais clientes, e de forma correta, um escritório jurídico deve estar atento a todas as permissões e vetos contidos no código de ética da OAB. E quanto mais informação os escritórios conseguirem oferecer, maiores as chances de uma contratação bem-sucedida.