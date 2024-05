Nubank anuncia serviço de compras de passagens aéreas e hotéis para a alta renda

O Nubank anunciou nesta terça-feira (28) o lançamento dos serviços do NuViagens, incluindo a compra de passagens aéreas e reservas em hotéis, para quem tem o cartão Ultravioleta, o plástico que o banco digital criou para clientes de alta renda.

O novo serviço está dentro da estratégia do Nubank de atrair mais clientes da alta renda. E também de fazer os clientes atuais endinheirados usarem mais produtos do banco.

O fundador e CEO do Nubank, David Vélez, disse na divulgação de resultados do primeiro trimestre que um dos “objetivos ambiciosos” da fintech em 2024 é o avanço no segmento de alta renda, além da expansão da operação no México e a criação de produtos e serviços baseados em alta tecnologia.

Na venda de passagens aéreas e reservas de hotéis, o Nubank promete “os melhores preços e flexibilidade no pagamento”, de acordo com comunicado à imprensa. Se o cliente achar um valor mais barato em outro lugar, o banco devolve a diferença.

Na alta renda, o Nubank lançou em abril a Conta Global, que permite transações em moedas estrangeiras com custos mais baixos, incluindo pagamentos no débito lá fora e o saldo da conta em euro ou dólar. Um dos diferenciais em relação às várias outras contas globais que bancos brasileiros lançaram nos últimos meses é a possibilidade de internet gratuita no exterior, por meio de um chip virtual grátis.

“Com o NuViagens, os clientes Ultravioleta contarão com uma solução diferenciada, com acesso a uma plataforma prática, segura e que simplificará o planejamento dos momentos de lazer” afirma a CEO do Nubank no Brasil, Livia Chanes, na nota à imprensa.

Anunciado em julho de 2023, o NuViagens é uma parceria do Nubank com a plataforma mundial de viagens HTS (Hopper Technology Solutions) no Brasil.