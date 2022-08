Novo presidente da Shell Brasil assume cargo na empresa onde entrou estagiário

Cristiano Pinto da Costa assumiu nesta segunda-feira, 1º, a presidência da Shell Brasil em substituição a André Araújo, que ficou doze anos no cargo. Costa era vice-presidente executivo da companhia e continua à frente da liderança direta do negócio de Exploração e Produção no País. “Assumir a presidência da Shell Brasil neste momento de transição energética é a maior responsabilidade da minha carreira. Manter a relevância do Brasil para a Shell em upstream (exploração e produção) continuará sendo um objetivo da minha gestão”, disse o executivo em nota.

De acordo com Costa, outro objetivo é fazer várias outras áreas de negócio da companhia decolarem, como Hidrogênio, Eólica Offshore, Solar e Soluções Baseadas na Natureza (NBS), “buscando sempre gerar valor social e um impacto positivo na vida das pessoas dentro e fora da companhia,” afirmou.

Costa é engenheiro químico formado pela UFRJ com MBA pela Cranfield School of Management, no Reino Unido. Ele entrou na Shell como estagiário em 1996 e seguiu carreira internacional por 18 anos, tendo ocupado diversas posições nas linhas de Downstream, Gás Integrado, Aquisições e Desinvestimentos, Trading e Upstream, até voltar ao Brasil em 2018 para gerenciar os ativos da Shell no pré-sal, chegando finalmente à posição de vice-presidente Executivo em 2021.