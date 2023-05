Nos EUA, McCarthy diz estar mais otimista e não descarta acordo por teto até fim da semana

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou, nesta quarta-feira, 17, que está “mais otimista” por uma solução para o impasse do teto da dívida e indicou que um acordo pode ser firmado até o final desta semana.

Segundo McCarthy, o presidente norte-americano, Joe Biden, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, “finalmente recuaram” da posição de que não negociariam.

Mais cedo, Biden se disse “confiante” por um acordo e prometeu realizar uma coletiva de imprensa sobre o tema no próximo domingo, quando voltar da cúpula do G7 no Japão.