Nos EUA, híbridos ampliam liderança sobre veículos elétricos em corrida de veículos verdes

As vendas de veículos elétricos desaceleraram ainda mais no primeiro trimestre nos Estados Unidos, uma vez que as compras de híbridos elétrico e a gás permaneceram fortes, acentuando uma tendência iniciada no ano passado. Os números da indústria divulgados no início deste mês mostraram que as vendas de híbridos aumentaram 43% no período de janeiro a março, enquanto as vendas de elétricos se estabilizaram, aumentando apenas 2,7% no trimestre.

Contribuíram para a fraca venda de veículos elétricos os números fracos da Tesla, que responde por cerca de metade do mercado elétrico dos EUA, de acordo com dados da empresa de pesquisa Motor Intelligence.

Após anos de fortes ganhos de vendas, os veículos elétricos esfriaram nos últimos meses.

Os consumidores estão desconfiados da disponibilidade e dificuldades de cobrança, e os preços continuam altos demais para muitos compradores, de acordo com revendedores e dados de pesquisas. Fonte: Dow Jones Newswires.