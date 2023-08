Nos EUA, expectativa de inflação de 1 ano cai pelo 4º mês seguido, a 3,5% em julho

As expectativas de inflação de um ano caíram pelo quarto mês consecutivo, de 3,8% em junho para 3,5% em julho, segundo pesquisa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York divulgada nesta segunda-feira, 14. Essa é a menor leitura desde abril de 2021.

Em ambos os horizontes de três e cinco anos, a expectativa caiu de 3,0% em junho para 2,9% em julho, representando uma desaceleração em todas as faixas de curto, médio e longo prazo.

O documento também aponta que a incerteza expressa em relação aos resultados futuros da inflação diminuiu no horizonte de um ano e subiu nos horizontes de três e cinco anos.

Além disso, o relatório destaca que as expectativas de crescimento dos preços no ano seguinte para alimentos, assistência médica e aluguel caíram para os níveis mais baixos desde pelo menos o início de 2021, enquanto expectativas para mercado de trabalho e condições financeiras domésticas melhoraram no período.