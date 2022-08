Nos EUA, construções de moradias iniciadas caem 9,6% em jullho ante junho

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos tiveram recuo de 9,6% em julho, na comparação com junho, informou nesta terça-feira, 16, o Departamento do Comércio, ao ritmo anualizado de 1,446 milhão. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda menor, de 2,5%, ao ritmo de 1,52 milhão. Além disso, o dado de junho foi revisado, de 1,559 milhão a 1,599 milhão.

Já a permissão para novas construções caiu 1,3%, à taxa anualizada de 1,674 milhão em julho. A projeção, nesse caso, era de recuo de 3,3%, ao ritmo anualizado de 1,63 milhão.

O dado de junho também foi revisado nesse caso, de 1,685 milhão a 1,696 milhão.

*Com informações da Dow Jones Newswires