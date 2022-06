Nos EUA, construções de moradias iniciadas caem 14,4% em maio ante abril

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos despencaram 14,4% em maio ante abril, à taxa anualizada de 1,549 milhão, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 16, pelo Departamento do Comércio. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda bem menor no período, de 2,6%.

O número de abril, porém, foi revisado para cima, de 1,724 milhão para 1,810 milhão.

O total de permissões para novas obras, por sua vez, caiu 7,0% na comparação mensal de maio, a 1,695 milhão. Neste caso, o mercado esperava um recuo de 2,1%.