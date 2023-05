Nos EUA, Biden indica Philip Jefferson para vice do Fed e Adriana Kugler como diretora

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou em comunicado divulgado pela Casa Branca que indicou Philip Jefferson como vice-presidente e Adriana Kugler como integrante do conselho de diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Ele também apontou Lisa Cook para um mandato integral adicional como diretora da instituição.

Na nota, Biden defende seus resultados na criação de empregos e diz que a inflação desacelera, com a taxa de desemprego na mínima em 50 anos e salários crescendo.

O presidente também lembra que, no ano passado, o Senado confirmou Jefferson como membro do conselho, por ampla margem, por isso Biden espera uma confirmação rápida do Senado para a vice-presidência.

Adriana Kugler, por sua vez, é apresentada como especialista em mercado de trabalho, mobilidade dos trabalhadores e emprego juvenil.

A nota do governo aponta que ela começou a carreira no Fed de São Francisco e que já foi confirmada no ano passado como diretora-executiva dos EUA no Banco Mundial.