Norte-americanos podem ter confiança de que sistema bancário é seguro, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, veio a público nesta segunda-feira, 13, para dizer que os norte-americanos “podem ter confiança de que o sistema bancário é seguro”. Durante breve declaração na Casa Branca antes de viajar à Califórnia, ele destacou a “rápida ação” de autoridades locais para lidar com problemas no Silicon Valley Bank e no Signature Bank.

Biden disse que, ao saber do problema nos bancos, já instruiu sua equipe a lidar com o problema e disse que a resposta veio a partir da sexta-feira. Ele elogiou o trabalho de reguladores para assumir o controle dos bancos, bem como medidas imediatas do Tesouro.

“Todos os clientes com depósitos nesses bancos podem ter certeza de que serão protegidos e terão acesso a seu dinheiro já hoje”, garantiu Biden.

Ele acrescentou que os contribuintes não arcarão com os prejuízos, mas o dinheiro virá das taxas pagas pelos bancos para o fundo de seguro dos depósitos.

Biden disse ainda que o comando do banco “será demitido”. E também que os investidores “não serão protegidos”. “Eles sabidamente tomaram um risco, e se esse risco não compensou investidores perdem dinheiro, é assim que o capitalismo funciona”, comentou.

O presidente ainda disse que o governo pretende apurar como os problemas ocorreram, para punir eventuais responsáveis e evitar novos episódios do tipo. Ele comentou que o governo anterior recuou em algumas regulações, o que Biden deseja agora reverter.