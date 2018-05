Normalização em supermercados pode levar de 5 a 10 dias

Foto: Creative Commons

A normalização do abastecimento dos supermercados ainda poderia levar de 5 a 10 dias mesmo no caso de haver o desbloqueio de estradas, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A entidade informou em nota que ainda não estimou as perdas e prejuízos com a paralisação de caminhoneiros.

“A expectativa da entidade é de que a situação melhore nas próximas horas, para que possamos normalizar o abastecimento da população”, disse a Abras em nota.

Segundo a Abras, a maioria dos supermercados trabalha com estoque médio de produtos não perecíveis. A falta no abastecimento dos supermercados está mais concentrada nos perecíveis.