No Twitter, Maia exalta visita de Bolsonaro ao Congresso e elogia reforma

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) celebrou a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), no Congresso para apresentar o projeto da reforma da Previdência. Pelo Twitter, o deputado se disse honrado pela visita presidencial.

Maia ainda destacou que o “principal desafio” do governo será convencer a população de que a reforma é necessária para combater privilégios.

Segundo ele, a visita de Bolsonaro é uma “sinalização do governo de estar disposto ao diálogo”.

O deputado disse que “o Congresso está pronto para debater a Previdência e precisa muito da proximidade e do diálogo com o Executivo”.

A postagem do presidente da Câmara foi acompanhada de uma foto em que ele aparece ao lado de Bolsonaro e com o projeto da reforma em mãos.

Para Maia, a aproximação entre Legislativo e Executivo é necessária. “Para construirmos, com base neste texto, as mudanças que vão mudar a história do nosso país”, escreveu.