No Senado, Tereza Cristina diz que tentará destinar R$ 1 bi ao seguro rural

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira, 27, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado que tentará aumentar para R$ 1 bilhão a verba destinada pelo governo ao seguro rural no Plano Safra 2019/20. No atual, os recursos para este fim são de R$ 440 milhões. A ministra informou que a meta é obter junto à área econômica mais R$ 600 milhões. “Se conseguirmos taxas de juros razoáveis e um seguro rural maior e mais robusto, teremos mais crédito disponível para os produtores”, disse a ministra.

Ela também anunciou estar negociando com o Ministério da Economia uma verba maior para o crédito rural na safra 2019/2020. Para a atual safra foram destinados R$ 191 bilhões, além de R$ 30 bilhões para a agricultura familiar. A ministra explicou que esses recursos já se esgotaram, embora o ano-safra se estenda até junho. Segundo ela, para a próxima safra já está assegurado pela lei o mesmo valor da atual e mais 5% de correção, mas o Ministério da Agricultura está reivindicando verba maior. “Estamos ousando mais”, disse a ministra.

Na exposição aos senadores, ela também afirmou que o ministério está trabalhando para abrir novos mercados aos produtos brasileiros, porque o País tem potencial para produzir e exportar cada vez mais, com sustentabilidade e respeito ambiental, utilizando mais tecnologia para ganhos de escala na produção. Para isso, a ministra pediu apoio dos senadores no sentido de aprovar leis que podem facilitar a vida dos empreendedores. E também lembrou que há gargalos de infraestrutura que precisam ser superados (em portos, rodovias e ferrovias), pois eles aumentam os custos de produção e deixam a margem de lucro dos produtores cada vez mais apertada.