No Natal, varejo físico vende 2,8% a mais em 2021 do que em 2020, diz Serasa

As vendas natalinas no varejo físico voltaram a apresentar alta após a forte queda do setor apresentada em 2020. De acordo com o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, as vendas do comércio marcaram alta de 2,8% durante a semana do Natal em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2020, as compras natalinas do varejo físico haviam registrado a maior baixa desde o início da série histórica, com queda de 10,3% em relação às vendas de 2019.

Na análise do fim de semana que antecedeu a data comemorativa em 2021, a alta foi de 4,2%, na comparação com o período correspondente do ano anterior.

Em São Paulo, o índice sazonal também registrou alta de 3,8% na semana da data comemorativa, enquanto no fim de semana, a movimentação do comércio cresceu 5%.

O indicador tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian e leva em conta apenas o varejo físico.

Foram consideradas as consultas realizadas no período de 18 a 24 de dezembro de 2021 e comparadas ao mesmo período de 2020. Para o fim de semana que antecede o Natal, foram consideradas as consultas realizadas no período de 17 a 19 de dezembro de 2021 e comparadas às do período de 18 a 20 de dezembro de 2020.