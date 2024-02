Brasil e Mundo No G20, reforma de instituições multilaterais foi discutido de forma geral, diz Guilherme Mello

O secretário de política econômica do ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse que o tema da necessidade de reformas das instituições multilaterais apareceu até o momento de maneira geral em algumas falas dos ministros das finanças presentes na reunião do G20.

O Brasil defende a necessidade de instituições multilaterais mais fortalecidas e mais representativas, principalmente com o reforço dos bancos de desenvolvimento para a promoção de políticas de combate à desigualdade, disse Mello a jornalistas nesta quarta-feira (28).

Perguntado por um jornalista sobre se o tema dos conflitos na Ucrânia e de Israel com o Hamas foi tratado nas conversas, Mello disse esse assunto pode até surgir nas reuniões, mas o foco maior dos ministro das finanças foi falar do impacto das questões geopolíticas no crescimento da economia mundial e, consequentemente, na piora da desigualdade.

O tema específico das guerras foi mais explicitado no encontro dos ministros das relações exteriores do G20, que aconteceu na semana passada no Rio, disse Mello.