Neoenergia: lucro líquido aumenta 7% no 2º trimestre, para R$ 1,1 bilhão

A Neoenergia reportou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão no segundo trimestre deste ano, alta de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o lucro da companhia somou R$ 2,3 bilhões, alta de 14% em base anual de comparação.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) aumentou 40% no período, alcançando R$ 3,2 bilhões. No semestre, o Ebitda somou R$ 6,4 bilhões, também alta de 40%.

De abril a junho, a receita da companhia teve elevação de 1% em comparação com o mesmo período de 2021, para R$ 9,642 bilhões.

Durante o segundo trimestre, a empresa viu a adição de 309 mil clientes, totalizando R$ 15,9 milhões de unidades consumidoras.

Segundo a Neoenergia, no primeiro semestre os investimentos totalizaram R$ 4,6 bilhões, aumento de 30%. Deste montante, R$ 2,5 bilhões foram aportados no negócio de distribuição e R$ 909 milhões em transmissão, totalizando R$ 3,4 bilhões.

No segmento de geração de energia, foram aportados R$ 693,4 milhões nas usinas eólicas, principalmente nos 12 parques da Neoenergia Oitis. Em solar fotovoltaica foram empregados R$ 436,4 milhões e, em geração hídrica, R$ 39,6 milhões.