Negociações para saída da UE estão agora na reta final, diz premiê britânica

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou em discurso nesta segunda-feira que as negociações para a partida do país da União Europeia, o chamado Brexit, “estão agora na reta final”. Segundo ela, os dois lados desejam um acordo, mas o tema em negociação é “imensamente difícil”.

May enfatizou que o diálogo sobre o Brexit é crucial para os interesses nacionais. Ela voltou a dizer que a maioria da população se manifestou a favor da saída e que deseja cumprir isso agora. Segundo May, não será fechado um acordo a qualquer custo e o Reino Unido deseja retomar o controle sobre suas leis, fronteiras e o orçamento, bem como a garantia de liberdade para fechar acordos comerciais pelo mundo.

A premiê também reafirmou que pretende manter uma relação próxima com a UE, após a partida. Ela comentou também que houve progressos rumo a um acordo, durante evento em Londres, e que seu governo trabalha duro para tentar chegar a uma solução a tempo.