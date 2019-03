Negociações comerciais com China têm evoluído bem, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que as conversas com a China sobre comércio “têm evoluído bem”. A declaração é dada em meio a negociações bilaterais, ainda não concluídas. O Wall Street Journal reportou nesta semana que as partes caminham para um acordo, mas não há nenhuma confirmação oficial.

Além disso, Trump comentou que seria “muito desapontador”, caso a Coreia do Norte estivesse reconstruindo um local para lançamento de foguetes. Segundo ele, contudo, “ainda é muito cedo para saber” se os relatos sobre essa obra são ou não verdadeiros.