Naturgy informa que reduziu tarifas de gás natural em cerca de 5% para GNV e indústrias

A Naturgy, distribuidora de gás natural, informou que reduziu as suas tarifas a partir de 1º de junho, sendo os primeiros favorecidos os clientes do Rio de Janeiro. Segundo a empresa, os clientes industriais e os de Gás Natural Veicular (GNV) são os mais beneficiados, com impacto estimado de cerca de 5%.

A medida é decorrente da redução no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras, anunciada com a nova política de preços.

De acordo com as novas regras, há uma redução do valor da molécula de gás que ultrapassar 60% da quantidade contratada até o limite de 105% da mesma, informou a Naturgy.

“Com essa negociação entre Petrobras e Naturgy, o Rio de Janeiro será o primeiro estado brasileiro a ser beneficiado. Para ter validade, o termo aditivo de contrato precisava ter a aprovação da Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro)”, disse a empresa em nota.

Para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg), a tarifa foi reduzida em média 1,97% para o segmento residencial (7m³/mês); -2,04% para o comercial (400 m³/mês); -5,15% para postos de GNV e de -4,92% para as indústrias (3Mm³/mês).

Para os clientes que moram no interior do Estado (Ceg Rio), a atualização é de -2,54% para residências (7m³/mês), -5,38% para o comércio (400 m³/mês), -5,38% para postos de GNV e -5,22% para indústrias (3Mm³/mês).