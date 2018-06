Não queremos que novo governo esqueça o Renovabio, diz presidente da Única

O RenovaBio, a nova Política Nacional de Biocombustíveis, é a principal pauta do setor sucroenergético do País e deve ser debatido a fundo nesta segunda-feira, 18, durante o Fórum Unica 2018, realizado em São Paulo pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), que reúne os pré-candidatos às eleições deste ano.

“Não queremos que o Renovabio seja esquecido pelo novo governo”, afirmou pela manhã a presidente da Unica, Elizabeth Farina, durante a abertura do evento. “Queremos estabilidade de regras e decisões que permitam investimentos”, disse. Para ela, o próximo governo que assumir deve manter o debate e os esforços feitos durante os últimos anos para a criação do RenovaBio. “Queremos trabalhar com o novo governo que for”.

Farina falou também sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor para a formação de preço do etanol no mercado interno e lembrou que a recente greve dos caminhoneiros, de maio, evidenciou como funciona a formação de preços do setor de combustível e qual é o papel do governo nesse âmbito.