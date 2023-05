Não há relação mecânica entre convergência de inflação e aprovação do arcabouço, diz BC na ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reafirmou nesta terça-feira, 9, na ata de seu encontro deste mês, que não há relação mecânica entre a aprovação do novo arcabouço fiscal e a convergência da inflação para as metas. O Copom manteve, na semana passada, a taxa Selic em 13,75% pela 6ª vez seguida.

Assim como no comunicado, o BC reconheceu que a apresentação da proposta do novo marco reduz parte das incertezas fiscais, em conjunto com a reoneração dos combustíveis. Mas indicou que o processo de desinflação tende a ser mais lento em um ambiente de desancoragem das expectativas – o que ocorre atualmente. Isso demanda maior atenção na condução da política monetária, disse o colegiado no comunicado e na ata.

“O Copom enfatiza que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal, e avalia que a desancoragem das expectativas de longo prazo eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional”, avaliou o BC na ata. “Nesse cenário, o Copom reafirma que conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas”, acrescentou.

No balanço de riscos, que continuou com fatores em ambas as direções, o BC ainda mencionou que as dúvidas sobre o desenho final do arcabouço a ser aprovado pelo Congresso são uma ameaça de alta para a inflação, principalmente seu efeito nas expectativas para a trajetória da dívida pública e da inflação, nos preços dos ativos.

Além da questão fiscal, entre os riscos de alta, o BC citou uma maior persistência das pressões inflacionárias globais e uma desancoragem maior, ou mais duradoura, das expectativas de inflação para prazos mais longos.

Dentre os riscos de baixa, estão uma queda adicional dos preços das commodities e uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, especialmente considerando as condições adversas no sistema financeiro global.

O BC mencionou ainda como risco de baixa uma desaceleração na concessão doméstica de crédito maior do que seria compatível com o atual estágio do ciclo de política monetária.