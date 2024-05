Economia ‘Não há chance de parceria com a Refinaria do Amazonas (da Atem)’, diz Prates

A Petrobras não tem nenhum plano de firmar parceria comercial com a Refinaria do Amazonas (Ream), antiga Reman do sistema Petrobras, que foi vendida ao grupo Atem no fim de 2022.

A afirmação é do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em entrevista coletiva nos Estados Unidos na noite desta terça-feira, 7. Ele foi questionado se haveria possibilidade de repetir em Manaus o que acontece em Mataripe, na Bahia, onde a Petrobras negocia com a Acelen para resgatar participação na refinaria local.

Prates disse que, “aparentemente”, a refinaria está parada e que vai ser “muito difícil” voltar a operar.