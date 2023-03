‘Não está fácil organizar Orçamento, cobertor está curto’, afirma Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira, 28, que o pacto federativo no Brasil é perverso, equivocado e concentra recursos no governo federal, que repassa diversas atribuições para os municípios. As declarações foram feitas durante a XXIV Marcha dos Prefeitos, organiza pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

“Não está fácil organizar Orçamento, cobertor está curto. Precisamos atualizar a merenda escolar que está congelada há seis anos. O Orçamento está cada vez mais curto. Imagina como está a vida dos prefeitos e das prefeitas. O pacto federativo é perverso e equivocado. A União repassada cada vez mais atribuições para os municípios, mas os recursos públicos estão concentrados na mão do governo federal”, disse a ministra.