Não é hora de rever reforma da Previdência, diz integrante do grupo de transição

O ex-ministro José Pimentel, integrante do governo de transição, afirmou nesta segunda-feira, 21, que não é hora de rever a reforma da Previdência, aprovada no governo Michel Temer sob protestos do PT. Pimentel foi ministro da Previdência no segundo governo Lula e hoje integra o grupo de Trabalho da área na equipe de transição.

“Até a PEC da transição está dando esse problema todo, tratar de emenda previdenciária… Não é o momento adequado, não. Prioridade vai ser melhorar o atendimento”, afirmou Pimentel, ao chegar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, para uma reunião de seu grupo de trabalho.

Em junho, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que faria revisões das reformas previdenciária e trabalhista. Já em setembro, disse em encontro com idosos que iria recriar o Ministério da Previdência Social. Pimentel, contudo, evitou responder se a pasta será de fato retomada a partir de janeiro.

Além de Pimentel, participam do GT de Previdência Alessandro Antônio Stefanutto, ex-chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS; Eduardo Fagnani, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho; Fabiano Silva, membro da Comissão de Previdência da OAB-SP e da Comissão de Previdência do Conselho Federal da OAB; Jane Berwanger, doutora em direito previdenciário; e Luiz Antônio Adriano da Silva, ex-membro do Conselho de Assistência Social e do Conselho de Previdência Social.