Não deve haver conexão entre decisões do BC e ciclo político, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira que, com a autonomia da instituição, deve ficar cada vez mais claro que não deve haver conexão entre as decisões do BC e o ciclo político. O comentário de Campos Neto, durante evento virtual, foi uma resposta a questionamento sobre a possibilidade de o BC manter a Selic (a taxa básica de juros) sem alterações durante o período eleitoral de 2022.

Em 2018, na eleição presidencial anterior, a taxa se manteve em 6,50% ao ano de março até julho do ano seguinte.

“Não usamos isso como um fator para nossas decisões, mas agora que o BC está autônomo, isso deveria ficar mais claro para todo mundo”, disse Campos Neto.

Segundo ele, todas as decisões do BC sobre a Selic são baseadas no que é preciso fazer para otimizar a política monetária e atingir o alvo de inflação.

Campos Neto participou nesta quinta-feira de evento virtual do UBS BB.