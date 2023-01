‘Não acredito que devemos cravar um pico de juros’, diz Fed de Dallas

A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed) em Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta quarta-feira, 18, não acreditar que o banco central deva “cravar um pico de juros ou caminho preciso a seguir”. Segundo Logan, o aperto monetário deve continuar até que exista uma evidência convincente de que a inflação está retornando para a meta estabelecida de 2%.

Até lá, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) deve continuar com a estratégia de aumento na taxa de juros, embora com ritmo reduzido. “Precisamos manter foco no cenário econômico e traçar um plano flexível e robusto”, argumentou Logan.

Os comentários ocorreram durante discurso na Escola de Negócios Austin McCombs, da Universidade de Dallas. Logan tem poder de voto este ano no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Para a dirigente, uma recuperação contínua das cadeias de suprimento deve reduzir a inflação sobre bens nos próximos meses, mas ainda são necessários mais dados apontando redução no superaquecimento do mercado de trabalho.

“O modo como a inflação se espalhou pela economia em geral é preocupante. Novos cenários e projeções para a inflação dependem do afrouxamento do mercado de trabalho e outros fatores subjacentes”, relatou ela.

Ainda de acordo com Logan, estudos realizados pelo centro de pesquisa do Fed Dallas apontam que a inflação anual sobre habitação – um dos indicadores visados pelo banco central por pressionar a alta de preços – pode levar até metade de 2023 ou mais para começar a cair.’