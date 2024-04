Nada desviará esforço do governo das metas de responsabilidade fiscal, afirma Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reforçou nesta sexta-feira, 12, que o governo segue com foco em consolidar o reequilíbrio econômico. “Nada fará o presidente Lula e a nossa equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desviar o foco de continuar perseguindo a responsabilidade fiscal, o déficit primário zero, as nossas metas fiscais que contribuem decisivamente para que o Brasil tenha uma trajetória descendente de sua taxa de juros”, disse.

Ele lembrou que já são seis reuniões seguidas com queda na taxa de juros. “Queremos continuar fazendo com todo o trabalho e esforço para que isso continue se consolidando.”

Para Padilha, a consolidação do reequilíbrio econômico é um dos grandes desafios do País, juntamente com o esforço para que o Brasil não perca a oportunidade de ser protagonista da transição energética, e o esforço no investimento na educação e qualificação profissional, na ciência e tecnologia.