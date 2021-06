Na Multilaser, parcerias para abrir caminhos

Há mais de 30 anos no mercado, a Multilaser é uma empresa familiar, comandada desde 2003 por Alexandre Ostrowiecki, filho do fundador. A empresa começou fabricando cartuchos para impressora e avançou para outros segmentos.

Foi uma das primeiras a lançarem o tablet no País. Hoje, é uma das principais fabricantes de eletroeletrônicos.

São cerca de 5 mil produtos nos segmentos de informática, telecomunicações, esportes, itens automotivos e brinquedos distribuídos por 20 marcas e expostos em 40 mil pontos de venda no País.

Uma das estratégias da empresa tem sido firmar parcerias para chancelar os produtos com grandes marcas, como ocorreu recentemente com a Toshiba para os novos televisores. A companhia tem parceria também com HMD, que detém a marca Nokia para celulares, entre outras.

Com duas fábricas, uma na Zona Franca de Manaus (AM) e outra em Extrema (MG), e um laboratório de tecnologia e engenharia na China, a companhia emprega 3 mil pessoas e fatura R$ 3 bilhões por ano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.