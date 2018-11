Na Espanha, presidente da China defende consenso para superar tensões comerciais

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quarta-feira que a comunidade internacional precisa chegar a um consenso para superar as crescentes tensões comerciais, num comentário que precede seu aguardado encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, no fim de semana.

Em discurso feito durante visita oficial à Espanha, Xi disse que o mundo está enfrentando “instabilidade, incertezas e assuntos polêmicos sem precedentes em nossa história”.

“Acho que estamos numa encruzilhada. Em termos econômicos, precisamos decidir se seguimos a globalização econômica e o mercado livre ou se escolhemos o unilateralismo e protecionismo”, disse Xi, ao se pronunciar no Parlamento espanhol.

Em seguida, o líder chinês pediu à comunidade internacional que se una no sentido de buscar um consenso para “defender a paz e a prosperidade no mundo.”

Ao longo deste ano, China e EUA se envolveram numa séria disputa comercial, impondo tarifas a bilhões de dólares em produtos um do outro.

Xi deverá discutir a questão comercial com Trump durante jantar no sábado (01), às margens da reunião de cúpula do G-20 (grupo dos 20 países mais ricos do mundo) a ser realizada na Argentina. Fonte: Associated Press.