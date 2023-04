Na Espanha, Lula e Pedro Sánchez assinam três acordos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez assinam nesta quarta-feira, 26, três memorandos resultantes das conversas e negociações ocorridas nesta visita do governo brasileiro. A cerimônia ocorrerá no Palácio de Moncloa, sede do governo espanhol.

O primeiro é um memorando de entendimento entre o Ministério de Universidades do Reino da Espanha e o Ministério da Educação da República Federativa do Brasil sobre cooperação no ensino superior universitário.

Será assinado também um memorando de entendimento sobre cooperação entre o Ministério do Trabalho e Economia Social do Reino de Espanha e o Ministério do Trabalho e Emprego da República Federativa do Brasil.

Além disso, há uma carta de intenções na área de ciência, tecnologia e inovação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil, O Ministério de Ciência e Inovação do Reino da Espanha, a financiadora de estudos e projetos, o Centro Para o Desenvolvimento Tecnológico Industrial do Reino da Espanha. Os detalhes dos acordos serão divulgados ainda nesta quarta.

Depois de conversar com Sánchez, Lula e a primeira-dama Janja serão recebidos pelo rei Felipe VI, em almoço. No meio da tarde em Madri, Lula embarca de volta para o Brasil.