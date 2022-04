Na China, PBoC corta taxa de compulsório em moeda estrangeira, de 9% para 8%

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou nesta segunda-feira, 25, a redução da taxa de compulsório bancário sobre depósitos em moeda estrangeira, de 9% para 8%. A medida, que entra em vigor em 15 de maio, tem o objetivo de “aperfeiçoar a habilidade de instituições financeiras de utilizar recursos cambiais”, segundo comunicado do PBoC. A iniciativa vem num momento em que a economia chinesa dá sinais de desaceleração em meio a novos surtos de covid-19 no país.