Na China, Gacc suspende por 4 semanas importação de unidade da Marfrig de MT

A Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) suspendeu por quatro semanas as importações do frigorífico de carne bovina da Marfrig de Tangará da Serra (MT), conforme comunicado no site oficial publicado nesta segunda-feira, 13.

Além da unidade brasileira, também estão suspensas, por uma semana, as compras de produtos de duas empresas dos Estados Unidos (com números de registro 3D e P912), segundo nota do Gacc.

Os chineses informaram que as interrupções dos negócios entraram em vigor à zero hora desta segunda-feira.

É a terceira vez neste ano que a unidade da Marfrig de Tangará da Serra é alvo de suspensões pela China. A primeira notificação foi feita em 7 de abril e a segunda em 29 de abril.

Nas duas situações a interrupção das compras foi pelo prazo de uma semana, diferentemente do que ocorre na notificação desta segunda-feira.

O país asiático vem realizando essas suspensões de compras de frigoríficos de vários países desde 2020.

A justificativa seria o maior controle sanitário, em razão da pandemia da covid-19.

O Gacc não explicou o motivo para a suspensão temporária no caso do anúncio desta segunda-feira.