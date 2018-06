Na China, caminhoneiros também bloqueiam estradas contra custos com combustíveis

Caminhoneiros fizeram paralisações e bloquearam estradas em pelo menos três cidades na China ao longo do fim de semana, em protestos motivados por frustrações com custos mais altos com combustíveis, preços de frete cadentes e aplicativos de transporte que estão apertando seus lucros.

As manifestações foram iniciadas por meio de mensagens anônimas que circularam amplamente em mídias sociais. “Definitivamente não vamos sobreviver com as tarifas de frete ridiculamente baixas que estão nos pagando”, dizia uma das publicações.

As mensagens foram posteriormente deletadas por censores, assim como fotos e vídeos de caminhoneiros se manifestando e de engarrafamentos provocados pela greve.