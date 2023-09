Na Austrália, Lowe encerra mandato e Michelle Bullock assume comando do BC local

O presidente do Banco Central da Austrália, Phillip Lowe, está encerrando seu mandato no comando da instituição, que a partir da segunda-feira, 18, terá Michelle Bullock à frente. O nome dela já havia sido anunciado em julho, para um mandato de sete anos, sendo a primeira mulher a chegar ao cargo no país.

Michelle Bullock era até então vice do BC australiano, posto que ocupava desde abril do ano passado.

Com estudos na London School of Economics (LSE) e na University of New England, ela já havia passado por várias outras posições no banco central.