Na Arábia Saudita, ministro diz que segurança energética é ameaçada por ataques

O ministro de Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, disse nesta terça-feira que os mercados de petróleo estão atravessando um “período de turbulência” e reiterou que a capacidade de seu país de garantir a segurança energética já não é mais garantida.

Segundo o ministro, ataques transfronteiriços puseram em dúvida a capacidade da Arábia Saudita “de atender as exigências energéticas necessárias do mundo”. Os ataques foram lançados por rebeldes houthi apoiados pelo governo iraniano, a partir do Iêmen.

“Não é preciso dizer que se essa segurança de oferta for atingida, isso irá nos atingir…mas, de maneira geral, acho que também afetará a economia mundial”, disse Abdulaziz, durante evento patrocinado pelo governo de Dubai.

Os preços do petróleo, que já estão nos maiores níveis em anos, subiram ainda mais com novos ataques de rebeldes houthi contra instalações petrolíferas sauditas. Fonte: Associated Press.