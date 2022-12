Musk planeja renunciar como CEO do Twitter, após levantar dúvidas sobre enquete

Elon Musk disse que planeja renunciar ao cargo de CEO do Twitter, após levantar dúvidas sobre recente enquete que acabou votando por sua saída do comando da plataforma de mídia social. Quase 58% dos mais de 17 milhões de usuários do Twitter que responderam a enquete, lançada pelo próprio Musk no fim de semana, defenderam que ele deixe o cargo. Musk, que tem usado enquetes da empresa para validar comunicados ou decisões, disse que acataria o resultado da pesquisa.

Na noite de terça-feira (20), Musk tuitou que renunciará como CEO assim que “encontrar alguém tolo o suficiente para assumir o emprego”. “Depois disso, só vou administrar as equipes de software e servidores”, acrescentou.

Após a conclusão da enquete, no começo da semana, Musk discutiu com vários usuários do Twitter que levantaram questões sobre seu resultado. Em determinado momento, Musk chegou a sugerir, na terça, que o resultado pode ter sido afetado por contas de robôs da plataforma. Musk adquiriu o Twitter no fim de outubro, em um acordo de US$ 44 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.