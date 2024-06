Musk pede arquivamento de processo movido contra OpenAI

Elon Musk entrou com pedido nesta terça-feira, 11, para retirar uma ação contra a OpenAI e seu presidente-executivo, Sam Altman, que contestava o relacionamento do proprietário do ChatGPT com a Microsoft.

O advogado de Musk apresentou um pedido de arquivamento do processo em um tribunal da Califórnia sem prejuízo, de acordo com documentos judiciais. Os casos arquivados sem prejuízo poderão ser arquivados novamente posteriormente.

O processo de Musk alegava quebra de contrato e violação do dever fiduciário contra a OpenAI e seus dois cofundadores, Altman e Greg Brockman, entre outras coisas. Musk, que ajudou a fundar a empresa em 2015, alegou no processo que a estreita relação da empresa com a Microsoft vai contra a sua missão original de fornecer inteligência artificial pública e de código aberto para o benefício da humanidade.

A ação argumentava que a OpenAI havia se tornado uma unidade de fato da Microsoft, servindo para aumentar os lucros da empresa.