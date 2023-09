MS registra primeiro foco de influenza em aves de subsistência

O Estado de Mato Grosso do Sul registrou o primeiro foco de gripe aviária em criação de aves domésticas, chamada de produção de subsistência, informou o Ministério da Agricultura em nota. O vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP – H5N1) foi detectado em criação de fundo de quintal de galinhas em Bonito (MS).

O caso é o primeiro da doença registrado no Estado e o terceiro em aves de subsistência identificado no País.

Segundo a pasta, as medidas sanitárias para contenção e erradicação do foco estão sendo aplicadas pelo Serviço Veterinário Oficial, que também intensificou as ações de vigilância em populações de aves domésticas na região. “Não há estabelecimentos avícolas industriais nas áreas de risco epidemiológico ao redor do foco”, disse o Ministério.

Com a nova ocorrência, o número de focos no País subiu para 103, sendo 100 em aves silvestres e três de aves de subsistência.

O Ministério assegurou, na nota, que a detecção da doença em aves de subsistência não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros.

“O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros. Não há mudanças no status brasileiro de livre da influenza aviária perante a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), por não haver registro da doença na produção comercial”, apontou a pasta.