Movimento mais rápido e forte pode fazer alta total da Selic ser menor, diz BC

Demonstrando otimismo sobre a recuperação da atividade econômica, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 30, que a autarquia atuou para frear rapidamente a inflação ao iniciar o ciclo de aperto monetário com agressividade maior do que o esperado. Segundo ele, a decisão de fazer um aumento da Selic mais rápido e forte pode fazer com que a alta total da taxa seja menor no fim do ciclo.

“O movimento mais rápido e forte pode fazer alta total da Selic ser menor”, disse Campos Neto no Encontro Daycoval – Perspectivas Econômicas e de Investimentos para o Brasil 2021, evento que conta com apoio do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e do jornal O Estado de S. Paulo.

O presidente do BC observou que a aceleração dos preços vinha contaminando as expectativas para a inflação de 2022 e a Selic a 2% – alterada neste mês para 2,75% – era apropriada para um quadro pior de atividade e inflação, um cenário que, segundo ele, não aconteceu.

Segundo Campos Neto, grande parte da inflação de curto prazo vem de commodities e câmbio, com preços do petróleo pressionados pela taxa de crescimento global e restrições de oferta da Opep.

Ao justificar o aumento acima do esperado da Selic, ele reconheceu que a inflação mostrou comportamento mais persistente e intenso.