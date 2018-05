Motoristas de vans fazem protestos em SP

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que motoristas de vans escolares fazem protestos na manhã desta segunda-feira, 28, em São Paulo. Por volta das 7h, os atos ocorriam na Avenida Cupecê, na zona sul da capital, no sentido centro, na altura da Rua Juan de la Cruz; na Avenida José Pinheiro Borges, em Itaquera, zona leste, no sentido centro, altura da Rua Itagimirim; e na Avenida Aricanduva, também na região leste, no sentido Marginal, na altura da Avenida dos Latinos.