Motoristas de vans escolares aderem à paralisação em São Paulo

Motoristas de vans escolares de São Paulo aderiram à paralisação dos caminhoneiros nesta sexta-feira, 25, promovendo protestos. Motoristas saíram em carreatas em diversos pontos da cidade de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a maior concentração está nas Marginais do Tietê e do Pinheiros.

Na Marginal do Pinheiros, altura da Ponte do Morumbi (zona sul), no sentido da Rodovia Castelo Branco, os motoristas de vans escolares ocupavam todas as pistas por volta das 9h30 e o tráfego estava bloqueado no local.

Outros dois grupos estavam neste mesmo horário na Marginal do Tietê, um no sentido da Rodovia Castelo Branco, altura da Ponte Tatuapé (zona leste) e o outro, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, altura da Ponte Freguesia do Ó (zona norte).

De acordo com a CET, um outro grupo permanecia parado na Ponte do Socorro, na zona sul da cidade de São Paulo.