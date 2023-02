Morre o economista Charles Mueller, ex-presidente do IBGE, aos 88 anos

O economista Charles Curt Mueller, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), morreu aos 88 anos, informa nota de pesar divulgada pela Universidade de Brasília (UnB), da qual era professor emérito. Segundo a instituição de ensino, Mueller foi enterrado na quarta-feira, 1º de fevereiro, no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília. A causa da morte não foi divulgada.

“O Brasil perdeu um grande nome da academia. O professor Mueller era uma pessoa incrível, generosa e muito respeitada. Um pioneiro na área de Economia Ambiental do país”, diz a reitora da UnB, Márcia Abrahão, na nota de pesar divulgada pela instituição.

Conforme a nota, Mueller começou a dar aulas na UnB em 1972, foi efetivado no corpo docente em 1990, ano em que deixou a presidência do IBGE. No órgão nacional de estatística, sediado no Rio, o economista foi diretor de agropecuária, recursos naturais e geografia (1985-1987) e coordenador de projetos especiais (1987-1988), antes de se tornar presidente, entre maio de 1988 e abril de 1990.

“Durante sua administração deu continuidade à Reforma Administrativa, e deu inicio a um inédito Planejamento Estratégico com o objetivo de modernizar os trabalhos do Instituto”, diz um trecho do perfil de Mueller na “Galeria de Presidentes”, disponível no site do IBGE.

Na volta à UnB, como professor efetivo, Mueller trabalhou de 1990 a 2004, quando se aposentou. Após a aposentadoria, tornou-se professor emérito em 2007, ano em que publicou o livro “Os economistas e as relações entre o sistema econômico e o meio ambiente” (Editora UnB).

“A obra foi uma das primeiras e das mais importantes a tratar do tema no Brasil. No volume, ele discute suas principais hipóteses ambientais e as consequências provocadas pela economia no ecossistema”, diz a nota de pesar da UnB.

Mueller nasceu em 15 de novembro de 1934, em Curitiba (PR). Terminou a graduação em economia na Faculdade de Economia e Administração, da Universidade de São Paulo (USP), em 1959. Trabalhou na Universidade Federal do Paraná (UFPR), de 1961 a 1971. Em 1969, começou a estudar na Universidade Vanderbilt, no Tennessee, Estados Unidos, onde recebeu o título de mestre, em 1971, e de doutor, 1974.

Quando já era professor colaborador da UnB, de 1982 a 1986, foi secretário adjunto da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec), a entidade acadêmica que reúne os principais programa de pós-graduação em economia no País.

O interesse pela economia agrária e as questões ambientais passaram pela formação do economista. Entre 1980 e 1981, fez um pós-doutorado em economia agrária, na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Entre 1992 e 1993, fez outro pós-doutorado, em economia dos recursos naturais pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos.