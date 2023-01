Morre dono do BMG aos 94 anos

O banqueiro Flávio Pentagna Guimarães, 94 anos, morreu nesta quinta-feira (19), em Belo Horizonte. Atualmente, Guimarães exercia o cargo de presidente do Conselho de Administração do BMG e era o maior acionista da instituição financeira. O Banco de Minas Gerais, que depois veio a se tornar BMG, foi fundado em 1932 por seu pai, Antônio Mourão Guimarães.

Durante a sua atuação como empresário no mercado financeiro, Guimarães enfrentou o desafio de popularizar soluções financeiras no País. O seu objetivo era que o BMG se tornasse um dos seis maiores bancos brasileiros. Para entrar nessa briga, apostou na criação de soluções simplificadas e inovadoras que gerassem valor para a população por meio de empréstimos e outras modalidades de crédito.

Ao longo dessa trajetória, o banqueiro fez com que o banco se popularizasse como desejava, tornando o BMG o pioneiro na oferta de crédito consignado, que democratizou o acesso a crédito com juros mais baixos em Minas Gerais, se expandindo depois pelo País.

Ele deixa cinco filhos: Antônio, João, Regina, Angela e Ricardo, além de 12 netos e 12 bisnetos. A esposa, Marina Ferreira Pentagna Guimarães, faleceu em 1994.

O sepultamento será nesta sexta-feira (20), em Belo Horizonte. A causa de sua morte não foi informada. Inicialmente, o falecimento foi divulgado pelo Coimbra Sports, de Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte. O BMG é mantenedor do Coimbra.

Por redes sociais, o clube de Contagem publicou um texto em homenagem ao banqueiro.

“Dr. Flávio Guimarães era pai do nosso diretor Ricardo Guimarães e dá nome ao Centro de Treinamento do Grande Time de Contagem. A diretoria, colaboradores e atletas do Coimbra se solidarizam com os familiares e amigos do Dr. Flávio. O Clube decreta luto oficial de três dias”.

O Clube Atlético Mineiro, por meio de nota, afirmou que lamenta profundamente o falecimento de Guimarães, que, de acordo com o clube, “foi um ícone do empreendedorismo no Brasil e um dos maiores empresários de Minas Gerais”.

Por meio de nota, o BMG informou que, “com pesar, comunica o falecimento do empresário Flávio Pentagna Guimarães, acionista e ex-presidente do Grupo BMG”.

“Dr. Flávio, como era conhecido, foi um visionário e um grande empreendedor. Ao longo da vida, desenvolveu frentes de negócios em diferentes segmentos da economia. O Grupo BMG é hoje um conglomerado de empresas que atuam, além do mercado financeiro, nos segmentos de inovação, tecnologia, agronegócios, logística, imobiliário, entre outros. Ele também foi responsável por tornar o Banco BMG a primeira instituição financeira a ofertar crédito consignado no País”, diz a nota.