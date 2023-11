Economia Morre Cláudio Bardella, presidente do conselho da Bardella e fundador e conselheiro do Iedi

O empresário Claudio Bardella, presidente do conselho de administração da Bardella e um dos fundadores e conselheiro do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), morreu nesta sexta-feira, 3, aos 85 anos. “Destacado empresário do País e grande formulador de ações e políticas para o desenvolvimento da economia brasileira e da indústria nacional”, disse o Iedi, em nota

Formado em engenharia industrial mecânica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele comandou a Bardella, fabricante de equipamentos pesados fundada em 1911 pelo seu avô, o imigrante italiano Antonio Bardella. Também foi presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) e vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

“Bardella é personagem relevante da história econômica brasileira, defensor da democracia e do desenvolvimento sustentável. Parte sem ver a indústria de transformação recuperada”, disse, em nota, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva.

Segundo Dan Ioschpe, que presidiu o Iedi até agosto, Bardella tinha uma visão de uma indústria de base moderna, competitiva. “Ele se posicionou sempre institucionalmente a favor da democracia.”

Bardella fez parte de um movimento que se tornou simbólico dentro da luta pela redemocratização. Junto com os empresários Antônio Ermírio de Morais (Grupo Votorantim), Paulo Villares (Indústrias Villares), Jorge Gerdau (grupo Gerdau), José Mindlin (Metal Leve), Laerte Setúbal Filho (Itausa), Paulo Vellinho (Springer Admiral), Severo Gomes (da Tecelagem Parahyba) escreveram e assinaram, 1978, o “Documentos dos Oito”, que criticava a ditadura militar e defendia a democracia.

O velório do empresário ocorre hoje (04/11), entre 12h e 16h, no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).