Moro diz que prioridade do governo é a reforma da Previdência

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, reconheceu na tarde desta quinta-feira, 7, que a prioridade do governo do presidente Jair Bolsonaro é a reforma da Previdência. Para Moro, o projeto de lei anticrime, apresentado por ele no começo da semana, pode tramitar no Congresso em paralelo às mudanças na aposentadoria.

“Não vejo como anticrime contaminar a Previdência”, disse o ministro. “Os dois projetos podem ser tratados em paralelo. Isso apenas demonstra o empenho do governo do presidente Jair Bolsonaro em tratar estas duas questões que são as principais que afligem a população brasileira.”

De acordo com Moro, o projeto anticrime será analisado por Bolsonaro quando ele receber alta médica.