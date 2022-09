Moody’s reafirma rating da Argentina em Ca, com perspectiva estável

A Moody’s reafirmou o rating Ca do governo da Argentina, com perspectiva ainda estável. A agência diz, em comunicado, que o país tem acesso limitado ao mercado, “governança fraca e um histórico de reestruturações recorrentes de dívida”. Ela ainda cita “recentes esforços” para adotar medidas fiscais e monetárias a fim de começar a lidar com “desequilíbrios macroeconômicos subjacentes”, no contexto do programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovado mais cedo neste ano.

Segundo a Moody’s, nesse nível de rating, a perspectiva estável implica que as condições gerais de crédito do país não devem ter mudança substancial e, por consequência, as perdas esperadas são as associadas com o rating Ca.

Para a agência, a falta de acesso ao mercado e desequilíbrios macroeconômicos persistentes continuam a minar o perfil de crédito soberano do país. Além disso, a falta de consenso político sobre o ritmo e a direção da consolidação fiscal devem prejudicar a capacidade do governo de atingir as metas do programa de modo consistente, acredita a Moody’s.