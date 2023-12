Moody’s altera perspectiva de ratings de 18 empresas da China para negativa

A Moody’s informou em comunicado que alterou nesta quarta-feira, 6, pra negativa a perspectiva de 18 empresas da China, entre concessionárias e companhias do setor de transporte relacionadas ao governo. O movimento ocorre um dia depois que a agência reafirmou o rating do país em A1, mas alterou a perspectiva de estável para negativa.

Ao mesmo tempo, a Moody’s reafirmou o rating dessas empresas.

Ela diz em comunicado que a ação de hoje reflete sobretudo a crescente evidência de que o governo central e o setor público de modo mais abrangente terão de dar apoio a governos locais e regionais com dificuldades financeiras, o que representa riscos de baixa para a força fiscal, o quadro econômico e a força institucional do país.

Em seu comunicado, a Moody’s cita algumas das empresas que sofreram a ação de rating nesta quarta-feira:

CGNPC International Limited

China Clean Energy Development Limited

China General Nuclear Power Corporation

China Huadian Corporation LTD.

China Huadian Overseas Development 2018 Ltd.

China Huadian Overseas Dvp. Mgt. Co. Ltd.

China Huaneng Group (HK) Treasury Mgmt Hldg

China Huaneng Group Co., Ltd.

China Southern Power Grid Co., Ltd.

China Southern Power Grid Int’l Finance (BVI)